भाजपा की नीयत में ही खोट है… लोकतंत्र के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने साधा निशाना

सुखदेव भगत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चलाया जा रहा आंदोलन सिर्फ कांग्रेस या किसी अन्य एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह एक सामूहिक जन आंदोलन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आम लोगों की आवाज और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा किसी एक दल की राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक जनहित के नजरिए से देखा जाना चाहिए।