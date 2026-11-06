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भाजपा की नीयत में ही खोट है… लोकतंत्र के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने साधा निशाना

Democracy Movement: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी और सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने का आंदोलन किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि सामूहिक जन आंदोलन है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 6 Nov 2026, 12:42 PM IST

Chhattisgarh Politics

सुखदेव भगत ने भाजपा पर साधा निशाना (Photo Source- Patrika Create)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र और राजनीतिक मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने का आंदोलन किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है।

बल्कि यह एक सामूहिक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना केवल किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। सुखदेव भगत ने अपने बयान में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में ही खोट है। उन्होंने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे जनता का आंदोलन बताया।

'लोकतंत्र बचाने का आंदोलन जन आंदोलन है'

सुखदेव भगत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चलाया जा रहा आंदोलन सिर्फ कांग्रेस या किसी अन्य एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह एक सामूहिक जन आंदोलन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आम लोगों की आवाज और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा किसी एक दल की राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक जनहित के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

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भाजपा की नीयत पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में ही खोट है। उनके इस बयान को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है। सुखदेव भगत ने अपने बयान के जरिए लोकतंत्र के मुद्दे पर जनता को एकजुट होने का संदेश दिया। उनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आम जनता की भागीदारी सबसे अहम है।

Sukhdev Bhagat Statement: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी हैं सुखदेव भगत

सुखदेव भगत सांसद होने के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उनके इस बयान से प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाने के आंदोलन को जन आंदोलन बताना इस बात का संकेत है कि पार्टी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे आम जनता से जोड़कर व्यापक स्तर पर उठाना चाहती है।

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