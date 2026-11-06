छत्तीसगढ़ में अब ठंड की दस्तक! बारिश थमते ही बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन में इतना गिरेगा तापमान

छत्तीसगढ़ में बारिश की विदाई के संकेत (Photo Source- AI Generate)
Cold Wave in Chhattisgarh: नवंबर की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। अब धीरे-धीरे बारिश का दौर थमने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी सुबह और रात के समय ठंड का असर पहले से ज्यादा महसूस होने लगेगा।
आज 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप खरीदारी या किसी दूसरे काम से घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो मौसम का ताजा अपडेट जान लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आज प्रदेश में कहां बारिश की संभावना है और अगले कुछ दिनों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत दूसरे शहरों का मौसम कैसा रहने वाला है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य हिस्सों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में लोगों को फिलहाल तेज बारिश को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं, प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। दिन के समय धूप निकल सकती है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण हल्की ठंड महसूस होगी।
मौसम विभाग के अनुसार, 7 नवंबर से प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 7, 8, 9, 10 और 11 नवंबर तक बारिश की कोई खास गतिविधि होने का अनुमान नहीं है। इस दौरान आसमान साफ रहने और मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। बारिश का दौर थमने के बाद अब प्रदेश में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ सकता है। खासकर सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों और रात में यात्रा करने वालों को ठंड महसूस होने लगेगी।
मौसम में बदलाव का असर अब तापमान पर भी दिखाई देने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि रात के साथ-साथ सुबह के समय भी ठंड बढ़ेगी। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण तापमान सामान्य बना रह सकता है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 नवंबर को प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहने की संभावना है।
शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
रायपुर 30°C 17°C
बिलासपुर 31°C 17°C
पेंड्रा रोड 28°C 15°C
दुर्ग 30°C 17°C
राजनांदगांव 31°C 15°C
अंबिकापुर 27°C 14°C
सूरजपुर 30°C 14°C
जगदलपुर 29°C 17°C
इन आंकड़ों के मुताबिक, अंबिकापुर और सूरजपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। जिन इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, वहां किसानों को खुले में रखी कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बागवानी और सब्जियों की फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए एंटी हेल नेट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। किसानों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। 6 नवंबर को दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 7 नवंबर से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ सुबह और रात की ठंड बढ़ेगी। ऐसे में धनतेरस की खरीदारी के लिए निकलते समय मौसम का ध्यान रखें और सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े साथ रखना बेहतर रहेगा।
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