छत्तीसगढ़ में अब ठंड की दस्तक! बारिश थमते ही बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन में इतना गिरेगा तापमान

मौसम में बदलाव का असर अब तापमान पर भी दिखाई देने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि रात के साथ-साथ सुबह के समय भी ठंड बढ़ेगी। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण तापमान सामान्य बना रह सकता है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।