Chhattisgarh News: दीपावली से पहले सफाई कर्मचारियों का अल्टीमेटम, 24 घंटे में वेतन नहीं मिला तो कल से काम बंद करने का ऐलान

ChhattisgarhProtest: @ विनोद जैन। गोबरा नवापारा में दीपावली के त्योहार पर जहां हर घर में खुशियों की तैयारी चल रही है, वहीं गोबरा नवापारा नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपने ही वेतन के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दो माह का वेतन मांगने पर केवल सितंबर का भुगतान किया गया, जबकि अक्टूबर का वेतन अब भी लंबित है। इससे नाराज कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि 6 नवंबर से वे काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे।