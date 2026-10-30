छत्तीसगढ़ में 2% महंगाई भत्ते के ऐलान से कर्मचारी संतुष्ट नहीं, बोले- देय तारीख से मिले DA का लाभ

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षक और कर्मचारियों के मन में इस बात की कसक है कि अलग राज्य बनने के बाद भी उन्हें महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 10 महीने पहले ही 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर्स देने की बात कही थी, जबकि छत्तीसगढ़ में 10 महीने बाद यानी 1 नवंबर से केंद्र के अनुरूप 2 प्रतिशत DA देने की घोषणा की गई है। संजय शर्मा के मुताबिक, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उसकी वास्तविक देय तिथि से नहीं मिलने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन प्रदेशवासियों की खुशहाली और विकास के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए दूसरे राज्यों से तुलना करनी पड़ रही है।