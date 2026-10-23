दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-पेंशनरों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! 2% लंबित DA देने की उठी मांग

फेडरेशन ने बताया कि बीते 6 सितंबर को आयोजित प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता और एरियर जारी कराने के लिए शासन से औपचारिक पत्राचार किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में यह रणनीति भी तय की गई है कि यदि राज्य सरकार समय रहते कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन उग्र कदम उठाते हुए 'मंत्रालय घेराव' करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।