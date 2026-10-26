छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगा 2% DA और एरियर? फेडरेशन ने सरकार से जल्द फैसले की मांग

DA Hike: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठने लगी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने और इसका भुगतान देय तिथि से एरियर सहित करने की मांग की है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा तत्काल लागू करने की मांग भी उठाई गई है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांगों का जल्द निराकरण नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन किया जा सकता है।