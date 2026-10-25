MD-MS Ayurveda Exam: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

MD-MS Ayurveda Exam: छत्तीसगढ़ में एमडी और एमएस आयुर्वेद अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आयुष विश्वविद्यालय के अनुसार, लिखित परीक्षाएं 21 से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 13 हजार रुपये शुल्क देना होगा। बिना विलंब शुल्क के आवेदन 28 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे, जबकि 10 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ 3 नवंबर तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। लिखित परीक्षाएं सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 16 दिसंबर तक पूरी कराई जाएंगी।