MD-MS Ayurveda Exam: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

MD-MS Ayurveda Exam: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी(photo-AI)
MD-MS Ayurveda Exam: छत्तीसगढ़ में एमडी और एमएस आयुर्वेद अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आयुष विश्वविद्यालय के अनुसार, लिखित परीक्षाएं 21 से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 13 हजार रुपये शुल्क देना होगा। बिना विलंब शुल्क के आवेदन 28 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे, जबकि 10 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ 3 नवंबर तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। लिखित परीक्षाएं सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 16 दिसंबर तक पूरी कराई जाएंगी।
एमडी-एमएस आयुर्वेद अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए विद्यार्थी 28 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के अपने महाविद्यालय में आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 नवंबर तय की गई है।
आयुष विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। विद्यार्थियों को आवेदन के साथ नामांकन पत्रक की पावती भी जमा करनी होगी। परीक्षा शुल्क 13 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही उन्हें विश्वविद्यालय भेजें।
एमडी-एमएस आयुर्वेद अंतिम वर्ष की लिखित परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहला पेपर 21 नवंबर, दूसरा 23 नवंबर, तीसरा 25 नवंबर और चौथा पेपर 27 नवंबर 2026 को होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से पहले अपने महाविद्यालय से आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
परीक्षा के लिए रायपुर स्थित शासकीय एनपीए आयुर्वेद महाविद्यालय, जीई रोड को केंद्र बनाया गया है। लिखित परीक्षाएं पूरी होने के बाद प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षाओं की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2026 तक पूरी कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा करना होगा, ताकि बाद में विलंब शुल्क या दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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