छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए सुनहरा मौका! CBSE दे रहा 19 फ्री टेक्नोलॉजी कोर्स, 8वीं से 12वीं तक Free कोचिंग

CBSE Free Online Courses: छत्तीसगढ़ के CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों के जरिए प्रदेश के छात्र अब घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पायथन प्रोग्रामिंग, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी और अन्य डिजिटल स्किल्स सीख सकेंगे। खास बात यह है कि इन कोर्सों के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।