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छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए सुनहरा मौका! CBSE दे रहा 19 फ्री टेक्नोलॉजी कोर्स, 8वीं से 12वीं तक Free कोचिंग

CBSE Free Online Courses: छत्तीसगढ़ के CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। CBSE ने AI, Python, Coding, Cyber Security और Web Technology समेत 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं, जिन्हें विद्यार्थी घर बैठे बिना किसी शुल्क के अपनी सुविधा अनुसार कर सकेंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 06, 2026

CBSE Free Online Courses

CBSE Free Online Courses: CBSE का बड़ा ऐलान(photo-patrika)

CBSE Free Online Courses: छत्तीसगढ़ के CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों के जरिए प्रदेश के छात्र अब घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पायथन प्रोग्रामिंग, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी और अन्य डिजिटल स्किल्स सीख सकेंगे। खास बात यह है कि इन कोर्सों के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

CBSE Class 8 to 12: छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों को मिलेगा लाभ

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित CBSE स्कूलों के हजारों विद्यार्थी इस पहल का लाभ उठा सकेंगे। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की जानकारी विद्यार्थियों और अभिभावकों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र इन डिजिटल पाठ्यक्रमों से जुड़ सकें।

NIELIT के सहयोग से तैयार किए गए कोर्स

CBSE ने ये ऑनलाइन कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के सहयोग से तैयार किए हैं। सभी पाठ्यक्रम NIELIT के डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ भविष्य की तकनीकों और रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ना है।

हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाई की सुविधा

छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र अपनी पसंद की भाषा में आसानी से सीख सकेंगे। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी कोर्स का चयन कर सकते हैं।

घर बैठे अपनी सुविधा से कर सकेंगे पढ़ाई

इन ऑनलाइन कोर्सों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्र अपनी सुविधा और समय के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। किसी निर्धारित समय पर क्लास अटेंड करने की बाध्यता नहीं होगी। शुरुआती कोर्स 15 घंटे के हैं, जबकि एडवांस लेवल के कोर्स 100 घंटे से अधिक अवधि के हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को डिजिटल स्किल्स विकसित करने और भविष्य की प्रतियोगी दुनिया में बेहतर अवसर हासिल करने में मदद करेगी।

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Updated on:

06 Jul 2026 04:46 pm

Published on:

06 Jul 2026 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए सुनहरा मौका! CBSE दे रहा 19 फ्री टेक्नोलॉजी कोर्स, 8वीं से 12वीं तक Free कोचिंग

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