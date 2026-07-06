13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ा झटका, टेंडर विवाद में फंसी चरण पादुका योजना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस भारी विलंब का मुख्य कारण लघु वनोपज संघ के शीर्ष अधिकारियों द्वारा खरीदी के नियमों में गुपचुप तरीके से किया गया बदलाव है। परंपरा के अनुसार संग्राहकों को कैनवास के जूते दिए जाते थे, लेकिन इस बार बिना किसी ठोस आधार के कारखानों में इस्तेमाल होने वाले भारी 'सेफ्टी शूज' की शर्त जोड़ दी गई। इसके अलावा निविदा (टेंडर) में कुछ ऐसी जटिल शर्तें डाली गईं, जिससे परंपरागत रूप से जूता सप्लाई करने वाली छत्तीसगढ़ और देश की कई नामचीन कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गईं। इस गड़बड़ी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।