छत्तीसगढ़ पुलिस में 13 हजार से ज्यादा पद खाली, नहीं मिल रहा साप्ताहिक अवकाश, RTI में सामने आई हकीकत

रायपुर@राकेश टेम्भुरकर। Chhattisgarh Police Vacancies: राज्य पुलिस पिछले कई सालों से अमले की कमी से जूझ रहा है। इसमें फिल्ड से लेकर पीएचक्यू और मैदानी इलाकों में तैनात आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल है। स्वीकृत सेटअप की तुलना में मैदानी थानों में पर्याप्त बल नहीं होने के कारण गश्त, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसे कार्यों पर गंभीर दबाव देखा जा रहा है। जवानों के होने से मौजूदा पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ रहा है। जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होने के साथ ही स्टाप पर दबाव बढ़ रहा है।