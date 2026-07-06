इंदौर में भाई की मौत, राज जानने रायपुर आए कारोबारी ने तंत्र-मंत्र में गंवाए 40 लाख, आरोपी बाबा फरार

गाजियाबाद निवासी डॉक्टर एवं कारोबारी ऋषभ चौबे की शिकायत के बाद से आरोपी बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाशी में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत कर्ता के भाई की पिछले वर्ष इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस जांच में भी मौत का असली वजह पता नहीं चलने के बाद अब तंत्र मंत्र के जरिए मौत का रहस्य जानने की कोशिश की। इसी दौरान रायपुर में रहने वाले एक परिचित के माध्यम से उनकी मुलाकात खुद को तांत्रिक बताने वाले नरेंद्र नयन शास्त्री से हुई।