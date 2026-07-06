छत्तीसगढ़ के 1051 सरकारी अस्पतालों में निजीकरण की तैयारी, रेडियोग्राफरों को ‘बाबू’ बनाने का आरोप, 12 जुलाई को होगा बड़ा फैसला

कर्मचारियों का सवाल है कि यदि जिला अस्पतालों और सीएचसी के मुख्य विभागों को ठेके पर दे दिया जाएगा, तो क्या सरकारी सेटअप के टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर निजी अस्पतालों में नौकरी करने को मजबूर होंगे? सरकार खुद जिला अस्पतालों में ये दोनों कोर्स संचालित करती है, जब सरकारी क्षेत्र में नियमित या संविदा भर्तियां ही बंद हो जाएंगी, तो इन कोर्स को चलाने का क्या औचित्य रह जाएगा राहत की बात सिर्फ इतनी है कि मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां ठेका पद्धति लागू करने से पीजी डॉक्टरों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल प्रभावित हो सकते हैं।