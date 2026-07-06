‘बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती हैं’, नकटी गांव विवाद पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान

Nakti Encroachment News: छत्तीसगढ़ के नकटी गांव की जमीन को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। इस मामले में अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 'बेशर्म' और 'सफेद झूठ' बोलने वाला बताया है। पूर्व सीएम ने एक सरकारी पत्र का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह पूरी कार्रवाई विधायकों को जमीन देने के लिए की जा रही है।