6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

‘बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती हैं’, नकटी गांव विवाद पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान

Bhupesh Baghel: नकटी गांव अतिक्रमण विवाद पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, भाजपा पर लगाया 'सफेद झूठ' बोलने का आरोप। कहा- विधायकों के लिए खाली कराई जा रही जमीन। पढ़ें पूरी खबर...
less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Pratiksha Gupta

Jul 06, 2026

Nakti Village Controversy, Chhattisgarh Politics

नकटी गांव मामले में भूपेश बघेल का बड़ा बयान | फोटो सोर्स- patrika.com

Nakti Encroachment News: छत्तीसगढ़ के नकटी गांव की जमीन को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। इस मामले में अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 'बेशर्म' और 'सफेद झूठ' बोलने वाला बताया है। पूर्व सीएम ने एक सरकारी पत्र का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह पूरी कार्रवाई विधायकों को जमीन देने के लिए की जा रही है।

खबर अपडेट हो रही है...

Lucknow News: ‘भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है’, महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Abu Asim Azmi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 08:57 am

Published on:

06 Jul 2026 08:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती हैं’, नकटी गांव विवाद पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teejan Bai Death: निधन से पहले तीजन बाई का आखिरी संदेश, पत्रिका से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दी सीख

Woman performing traditional music on stage
रायपुर

Heavy Rain: छत्तीसगढ़ में बारिश बनी आफत, अगले 24 घंटे पड़ेंगे बेहद भारी, 8 जुलाई से पहले नहीं मिलेगी राहत

Heavy Rain
रायपुर

Raipur: रायपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल सहित 112 करोड़ के कार्यों का सीएम साय करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

Raipur
रायपुर

क्या Expiry Milk पाउडर ने ली नवजात की जान? रायपुर में मौत के बाद मेडिकल स्टोर पर गंभीर आरोप, जांच शुरू

Chhattisgarh Breaking News
रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बड़ा बदलाव! ‘No Bag Day’ लागू करने की मांग, अब किताबों से मिलेगी राहत

Chhattisgarh Schools
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.