सोसाइटियों के एकाउंट्स का ऑडिट कौन कराता है? CGSSC में पूछे ऐसे रोचक सवाल, अभ्यर्थियों ने दिए जवाब

इसमें केवल रटने वाले नहीं, बल्कि विषय को समझने वाले विद्यार्थियों को भी अपनी तैयारी दिखाने का अवसर मिला। लेखांकन के मूल सिद्धांतों के साथ टैली प्राइम, बैंक सामंजस्य, साझेदारी और कंपनी लेखांकन जैसे व्यावहारिक विषयों से भी सवाल पूछे गए। वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अच्छा संतुलन देखने को मिला। नियमित तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर आसान से मध्यम स्तर का रहा और इसने अवधारणात्मक समझ के साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी अच्छी जांच की।