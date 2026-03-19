छत्तीसगढ़ में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल! SSC-PSC के बाद अब स्कूल परीक्षाएं भी दागदार, 12वीं हिंदी पेपर लीक से हड़कंप

इसके बाद सिविल लाइन थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 16 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही मामले की विस्तृत जांच की गई। चयन समिति के आला अफसरों की भूमिका भी आज तक तय नहीं की गई है। रायपुर सेंट्रल जोन डीसीपी उमेश कुमार गुप्ता ने कहा की 12वीं के पर्चा लीक मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। जल्द ही इससे जुड़े आरोपियों को पकड़ा जाएगा।