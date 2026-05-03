NEET-UG Exam: एग्जाम से पहले ही ‘टॉर्चर’? कान-नाक सब खाली, चिलचिलाती धूप में तड़पते रहे पैरेंट्स और स्टूडेंट्स

नीट यूजी 2026 की परीक्षा से पहले पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा ( Photo - Patrika )
NEET-UG Exam: मेडिकल प्रवेश की सबसे अहम नीट यूजी 2026 की परीक्षा से पहले पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। शहर के सभी सेंटरों में प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए सभी कड़े नियमों का सख्ती से पालन किया है। जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले कान-नाक सब खाली करावाया गया। बायोमेट्रिक पहचान और तकनीकी निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस जांच के चलते कई पैरेंट्स और स्टूडेंट्स परेशान दिखे।
नीट परीक्षा के दौरान सेंटर्स पर सख्त जांच ने परीक्षार्थियों व अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। नियमों के तहत एक परीक्षार्थी के गले में पहने चेन भी उतरवा गया। इधर परीक्षा देने पहुंची खुशी साहू, जिसके घुटने का लिंगामेंट एक माह पहले टूटा था, उसे भी विशेष छूट नहीं मिली। घर पर प्लास्टर उतरवाने के बाद उसे लाया गया, जहां महिला पुलिस की मदद से खुशी को परीक्षा हॉल तक ले जाया गया। परीक्षा हाल में पानी की बोतल भी ले जाना मना था। दूसरी ओर बाहर 43-44 डिग्री में धूप से बचने के लिए अभिभावक छतरी के सहारा खड़े नजर आए।
नियमों के अनुसार हल्के रंग के आधी बांह के कपड़े अनिवार्य हैं। जूते, घड़ी, ज्वेलरी, बेल्ट आदि पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए थे। चप्पल या सैंडल ही पहनने वालों को ही एंट्री दी गई।
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, नोट्स, किताबें, बैग और खाने-पीने की सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है।
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड में दिए सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की थी। परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा और नकल रोकने के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक नंदनी ठाकुर, जिला नोडल अधिकारी लक्ष्मी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, रोजगार अधिकारी केदार पटेल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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