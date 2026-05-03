NEET-UG Exam: एग्जाम से पहले ही ‘टॉर्चर’? कान-नाक सब खाली, चिलचिलाती धूप में तड़पते रहे पैरेंट्स और स्टूडेंट्स

नीट परीक्षा के दौरान सेंटर्स पर सख्त जांच ने परीक्षार्थियों व अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। नियमों के तहत एक परीक्षार्थी के गले में पहने चेन भी उतरवा गया। इधर परीक्षा देने पहुंची खुशी साहू, जिसके घुटने का लिंगामेंट एक माह पहले टूटा था, उसे भी विशेष छूट नहीं मिली। घर पर प्लास्टर उतरवाने के बाद उसे लाया गया, जहां महिला पुलिस की मदद से खुशी को परीक्षा हॉल तक ले जाया गया। परीक्षा हाल में पानी की बोतल भी ले जाना मना था। दूसरी ओर बाहर 43-44 डिग्री में धूप से बचने के लिए अभिभावक छतरी के सहारा खड़े नजर आए।