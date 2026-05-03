आ रहा हूं आपके गांव, आपके द्वार.. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर प्रदेशवासियों से कही ये बात, हेलीकाप्टर से हुए रवाना

सीएम ने एक्स पर कहा- सुशासन का अर्थ केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि हर नागरिक तक समयबद्ध समाधान पहुँचाना है। त्वरित कार्रवाई और त्वरित निदान के संकल्प के साथ सरकार जनविश्वास को और मजबूत कर रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रदेश सरकार निरंतर ऐसे निर्णय और प्रयास कर रही है, जो सीधे नागरिकों के जीवन को सरल, सुगम और सशक्त बनाते हैं। ‘सुशासन तिहार’ इसी सोच का सशक्त प्रतिबिंब है। एक ऐसा जनआंदोलन, जो जनभागीदारी को बढ़ाते हुए विकास को नई गति और दिशा दे रहा है, तथा शासन और जनता के बीच विश्वास को और प्रगाढ़ बना रहा है।