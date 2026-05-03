ऑनलाइन सट्टा ऐप नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, खेमानी के भाई समेत दो आरोपी गिरफ्तार, 29 तक पहुंचा आंकड़ा

Babu Khemani case: छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड बाबू खेमानी के करीबी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप इसरानी उर्फ गोलू (40) और मनसून रजा (23) शामिल हैं, जो सट्टा नेटवर्क को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पुलिस पहले ही इस गिरोह के मुख्य सरगना बाबू खेमानी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।