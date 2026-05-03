जनगणना ड्यूटी में शिक्षक से मारपीट, बिलासपुर में तीन बार हमला, FIR दर्ज, आरोपी फरार

बिल्हा थाने में शिक्षक नेतराम पैकरा की शिकायत पर आरोपी निर्मल सतनामी के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 221 और 121(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में टीम गठित की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।