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NEET-UG 2026 Exam Today: देशभर में परीक्षा शुरू, रायपुर में बनाए गए 26 केंद्र, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

NEET-UG 2026 Exam Today: छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज NEET-UG 2026 की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 22.79 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 03, 2026

NEET-UG 2026 Exam Today: देशभर में परीक्षा शुरू, रायपुर में बनाए गए 26 केंद्र, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था(photo-patrika)

NEET-UG 2026 Exam Today: देशभर में परीक्षा शुरू, रायपुर में बनाए गए 26 केंद्र, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था(photo-patrika)

NEET-UG 2026 Exam Today: छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज NEET-UG 2026 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष करीब 22.79 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में देश के 566 शहरों और विदेश के 14 शहरों में एक साथ आयोजित की जा रही है।

NEET-UG 2026 Exam Today: दोपहर 2 बजे से शुरू होगी परीक्षा

NEET-UG 2026 की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। देशभर में लाखों छात्र-छात्राएं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसे देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है।

रायपुर में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NEET-UG 2026 परीक्षा के लिए कुल 26 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ निगरानी टीमों को भी सक्रिय रखा गया है।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की कड़ी जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान पत्र की पुष्टि जैसी प्रक्रियाएं अनिवार्य की गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल की संभावना को पूरी तरह रोका जा सके। प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी यह महत्वपूर्ण परीक्षा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो।

प्रवेश का समय निर्धारित, लेट आने पर रोक

NTA के अनुसार परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रखा गया है। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सख्त सलाह दी गई है।

ड्रेस कोड और नियमों पर सख्ती

परीक्षा को लेकर NTA ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली वस्तुओं (permissible items) को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।

बायोमेट्रिक और एंटी-चीटिंग सिस्टम से निगरानी

पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक जांच और एंटी-चीटिंग सिस्टम के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है।

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Updated on:

03 May 2026 09:47 am

Published on:

03 May 2026 09:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NEET-UG 2026 Exam Today: देशभर में परीक्षा शुरू, रायपुर में बनाए गए 26 केंद्र, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

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