NEET-UG 2026 Exam Today: देशभर में परीक्षा शुरू, रायपुर में बनाए गए 26 केंद्र, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NEET-UG 2026 परीक्षा के लिए कुल 26 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ निगरानी टीमों को भी सक्रिय रखा गया है।