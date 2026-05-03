IPL 2026 Tickets Booking: रायपुर में IPL का रोमांच शुरू, टिकट बिक्री हुई शुरू, फैंस में जबरदस्त दिखा उत्साह

रायपुर में लंबे समय बाद आईपीएल मैचों का आयोजन होने जा रहा है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही टिकट बिक्री शुरू हुई है, फैंस में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और ऑनलाइन बुकिंग के लिए होड़ मचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। स्टेडियम में मैच देखने का मौका पाने के लिए लोग तेजी से टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे कुछ ही समय में कई कैटेगरी के टिकट सोल्ड आउट होने की भी आशंका है।