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IPL 2026 Tickets Booking: रायपुर में IPL का रोमांच शुरू, टिकट बिक्री हुई शुरू, फैंस में जबरदस्त दिखा उत्साह

IPL 2026 Tickets Booking: छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी रायपुर में होने वाले हाईवोल्टेज आईपीएल मुकाबलों के लिए टिकट बिक्री शुरू हो गई है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 03, 2026

IPL 2026 Tickets Booking: रायपुर में IPL का रोमांच शुरू, टिकट बिक्री हुई शुरू, फैंस में जबरदस्त दिखा उत्साह(photo-patrika)

IPL 2026 Tickets Booking: रायपुर में IPL का रोमांच शुरू, टिकट बिक्री हुई शुरू, फैंस में जबरदस्त दिखा उत्साह(photo-patrika)

IPL 2026 Tickets Booking: छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी रायपुर में होने वाले हाईवोल्टेज आईपीएल मुकाबलों के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दो बड़े मैचों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब दर्शक स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच का आनंद ले सकेंगे।

IPL 2026 Tickets Booking: दो बड़े मुकाबलों के लिए शुरू हुई बुकिंग

रायपुर में 10 मई को RCB और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसकी टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। वहीं 13 मई को RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच होने वाले मैच के लिए टिकट बुकिंग कल से शुरू होगी। दोनों मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है।

सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही करें बुकिंग

आयोजकों ने साफ किया है कि टिकट केवल RCB की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध होंगे। किसी अन्य वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक के जरिए टिकट खरीदने से धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। फैंस को सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।

पहली बार M-Ticket और QR कोड एंट्री सिस्टम

इस बार स्टेडियम में एंट्री को और आसान बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार M-ticket और QR कोड आधारित एंट्री सिस्टम लागू किया गया है, जिससे दर्शकों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और एंट्री प्रक्रिया तेज होगी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट

आईपीएल मैचों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। फर्जी टिकट और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहने की अपील की है।

फूड और सुविधाओं को लेकर अभी सस्पेंस

हालांकि स्टेडियम के अंदर मिलने वाली फूड, पार्किंग और अन्य सुविधाओं को लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। दर्शकों को इसके लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर

रायपुर में लंबे समय बाद आईपीएल मैचों का आयोजन होने जा रहा है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही टिकट बिक्री शुरू हुई है, फैंस में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और ऑनलाइन बुकिंग के लिए होड़ मचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। स्टेडियम में मैच देखने का मौका पाने के लिए लोग तेजी से टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे कुछ ही समय में कई कैटेगरी के टिकट सोल्ड आउट होने की भी आशंका है।

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Published on:

03 May 2026 09:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IPL 2026 Tickets Booking: रायपुर में IPL का रोमांच शुरू, टिकट बिक्री हुई शुरू, फैंस में जबरदस्त दिखा उत्साह

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