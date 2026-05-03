LPG Cylinder Price Hike: कमर्शियल सिलेंडर के दाम दोगुने होने से कारोबार पर संकट, बाहर खाना होगा महंगा

LPG Cylinder Price Hike: विनोद डोंगरे. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एकाएक 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी ने राजधानी रायपुर के होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को चिंता में डाल दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब रायपुर में करीब 3,294 रुपए पहुंच गई है, जो पहले 2,300 रुपए के आसपास थी। इस बढ़ोतरी से खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने के साथ-साथ छोटे-बड़े रेस्टोरेंट मालिकों ने खाना महंगा करने की तैयारी कर ली है।