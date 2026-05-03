छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर छापे, करोड़ों का सोना-नकदी जब्त

ED Raid Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये की नकदी और सोना जब्त किया गया है। ED की इस कार्रवाई से एक बार फिर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई है।