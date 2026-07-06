Money Refund: साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए खुशखबरी, नए पोर्टल से मिलेगा अटका हुआ पैसा, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने दी जानकारी

गोल्डन ऑवर ठगी होते ही शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या साइबरक्राइम पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि पैसा समय रहते ब्लॉक किया जा सके। यदि खाते में अचानक कोई अज्ञात राशि आ जाए, तो उसे खर्च या ट्रांसफर न करें। तत्काल बैंक को सूचित करें। साइबर ठग किराए के खातों (म्यूल अकाउंट) और फर्जी सिम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपना बैंक खाता, यूपीआई, सिम या ओटीपी कभी किसी से साझा न करें। कोई भी बैंक व्हाट्सएप पर फाइल या लिंक नहीं भेजता। संदिग्ध नंबरों की शिकायत भारत सरकार के 'संचार साथी' और 'चक्षु' पोर्टल पर जरूर करें।