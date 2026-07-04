बिलासपुर में ‘ED अधिकारी’ बनकर ठगी, रेलवे नौकरी का सपना दिखाकर दंपती ने 3.14 लाख का लगाया चूना

Railway Job Scam: रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला बिलासपुर में सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी ने पहले खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर भरोसा जीता और बाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख 14 हजार 600 रुपये ऐंठ लिए। जब लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली तो आरोपी ने नगर निगम की दुकान दिलाने का प्रस्ताव देकर मामला टालने की कोशिश की।