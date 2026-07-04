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बिलासपुर में ‘ED अधिकारी’ बनकर ठगी, रेलवे नौकरी का सपना दिखाकर दंपती ने 3.14 लाख का लगाया चूना

Chhattisgarh Crime News: बिलासपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3.14 लाख 14 हजार 600 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को ED अधिकारी बताकर युवक का भरोसा जीता।
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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 04, 2026

Railway Job Scam

रेलवे में नौकरी का झांसा देकर ठगी (photo source- Patrika)

Railway Job Scam: रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला बिलासपुर में सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी ने पहले खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर भरोसा जीता और बाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख 14 हजार 600 रुपये ऐंठ लिए। जब लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली तो आरोपी ने नगर निगम की दुकान दिलाने का प्रस्ताव देकर मामला टालने की कोशिश की।

Railway Recruitment Fraud: खुद को ED अधिकारी बताकर बनाया विश्वास

जानकारी के अनुसार, पीड़ित विष्णु नारायण महतो की मुलाकात वर्ष 2021 में राहुल मिश्रा उर्फ राहुल भारद्वाज से हुई थी। राहुल ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी बताते हुए रेलवे में अच्छी पकड़ होने का दावा किया। उसने भरोसा दिलाया कि वह रेलवे में सरकारी नौकरी लगवा सकता है। आरोपी की बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में कुल 3 लाख 14 हजार 600 रुपये उसे दे दिए। आरोपी लगातार यह कहता रहा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नौकरी मिल जाएगी।

नौकरी नहीं मिली तो दुकान दिलाने की बात कही

काफी समय बीतने के बाद भी जब रेलवे में नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर आरोपी ने पैसे लौटाने के बजाय नगर निगम के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में दुकान आवंटित कराने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने आश्वासन दिया कि यदि नौकरी नहीं लगती है तो दुकान दिला दी जाएगी। हालांकि, न तो नौकरी मिली और न ही दुकान। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ ठगी होने का अहसास हुआ।

पुलिस में शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत बिलासपुर पुलिस से की। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल मिश्रा उर्फ राहुल भारद्वाज और उसकी पत्नी पूनम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

Fake ED officer: अन्य लोगों से भी ठगी की आशंका

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने रेलवे में नौकरी और नगर निगम में दुकान दिलाने के नाम पर अन्य लोगों से भी रकम ली हो सकती है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं इस तरह की ठगी का शिकार अन्य लोग भी तो नहीं हुए हैं।

पुलिस कर रही विस्तृत जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यदि जांच में अन्य पीड़ित सामने आते हैं तो मामले में अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के पैसे न दें और ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

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Updated on:

04 Jul 2026 12:40 pm

Published on:

04 Jul 2026 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में ‘ED अधिकारी’ बनकर ठगी, रेलवे नौकरी का सपना दिखाकर दंपती ने 3.14 लाख का लगाया चूना

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