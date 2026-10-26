Raipur News: दिवाली पर राशनकार्डधारियों को मिल सकती है सौगात, एटीएम से 24 घंटे मिलेगा चावल

ग्रेन एटीएम मशीन (Photo Patrika)
Raipur Grain ATM: सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में राजधानी में स्मार्ट राशनिंग की पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जोरा में भी राशनकार्डधारियों को ग्रेन एटीएम के जरिए 24 घंटे चावल लेने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नई ग्रेन एटीएम मशीन स्थापित कर दी गई है। हालांकि जिस भवन में रखा गया है, अभी उसका कार्य चल रहा है। दिवाली तक इसका उद्घाटन किए जाने की तैयारी है। मशीन शुरू होने के बाद क्षेत्र के हजारों राशनकार्डधारियों को राशन दुकान खुलने और निर्धारित समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
ग्रेन एटीएम के जरिए राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के लिए शहर के अलग-अलग कोनों में करीब 10 मशीनें स्थापित करने की योजना है। पायलट प्रोर्क्ट के रूप में इसकी शुरु रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एक-एक ग्रेन एटीएम के साथ की गई।
ग्रेन एटीएम योजना को आगे बढ़ाने के पीछे बिरगांव में मिले सकारात्मक परिणाम भी अहम वजह हैं। वहां योजना सफल रहने के बाद राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी इस सुविधा का विस्तार करने का फैसला लिया गया है।
जोरा में ग्रेन एटीएम मशीन लगाया जा चुका है, इसे दिवाली तक शुरू किया जाना है। बिरगांव की सफलता के बाद शहर के अलग-अलग इलाकों में और मशीन लगाने की योजना है।
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