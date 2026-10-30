Indian Railways News: रायपुर स्टेशन पर बदला 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का प्लेटफॉर्म, घर से निकलने से पहले चेक करें स्टेटस

Railways News: त्योहार को देखते हुए स्टेशन में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने तीन एक्सप्रेस ट्रेनों का प्लोटफार्म बदल दिया है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की 7 लोकल ट्रेनों में दो-दो सामान्य श्रेणी के कोच की सुविधाएं मुहैया करना तय किया है। क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से आवाजाही बढ़ जाती है। यह व्यवस्था दिवाली और छठ पूजा के लिए की गई है।