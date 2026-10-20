20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur Crime: लाइक-फॉलोअर्स के लिए हथियारों का प्रदर्शन, रायपुर में रीलबाज बदमाशों पर पुलिस की नजर

Social Media Reels: रायपुर में सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ युवा हथियारों के साथ रील बना रहे हैं। चाकू, कट्टा और पिस्टलनुमा वस्तुओं के प्रदर्शन वाले वायरल वीडियो पर पुलिस की नजर है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 20, 2026

Raipur Crime

Raipur Crime: लाइक-फॉलोअर्स के लिए हथियारों का प्रदर्शन(photo-patrika group)

Raipur Crime: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में कुछ युवाओं का शौक अब कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चाकू, कट्टा और पिस्टलनुमा वस्तुओं के साथ वीडियो बनाकर खुद को डॉन और गैंगस्टर दिखाने का चलन सामने आ रहा है। ऐसे वीडियो में हथियार लहराने, गाली-गलौज करने, मारपीट दिखाने और धमकी भरे अंदाज में रील बनाने जैसी गतिविधियां नजर आती हैं।

पहले इस तरह के वीडियो बनाने वालों में आदतन बदमाशों के नाम सामने आते थे, लेकिन अब सामान्य युवा और नाबालिग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस ऐसे वीडियो और सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर रख रही है। पुलिस के अनुसार, पिछले साल इस तरह के मामलों में 96 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि इस साल अब तक 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

Raipur Crime News: लाइक और फॉलोअर्स के लिए दिखा रहे हथियार

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की चाह में कुछ युवा ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जिनमें वे हथियार लहराते या खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करते दिखाई देते हैं। कई वीडियो में धमकी भरा अंदाज, गाली-गलौज और मारपीट का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस तरह की रील के जरिए दूसरों पर रौब जमाने या अपनी छवि दबंग के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए बनाया गया वीडियो संबंधित व्यक्ति को कानूनी परेशानी में डाल सकता है।

कुछ सेकंड की रील, लंबे समय तक परेशानी

हथियारों के साथ वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना गंभीर मामला बन सकता है। यदि वीडियो में असली हथियार, अवैध कब्जा, धमकी या किसी अन्य अपराध के साक्ष्य मिलते हैं, तो पुलिस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। खासकर नाबालिगों के ऐसे वीडियो सामने आने से चिंता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की होड़ में कानून की अनदेखी करना युवाओं के भविष्य पर भी असर डाल सकता है।

सोशल मीडिया निगरानी सेल की संदिग्धों पर नजर

ऐसे मामलों को देखते हुए रायपुर पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी सेल ने निगरानी तेज की है। वायरल वीडियो, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हथियार दिखाने या आपत्तिजनक गतिविधियों से जुड़े वीडियो पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

खमतराई से डीडी नगर तक सामने आए मामले

रायपुर के खमतराई, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती और डीडी नगर समेत कई इलाकों में हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े वीडियो के मामले सामने आ चुके हैं। रामकुंड में धारदार हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद राहुल जंघेल उर्फ मान्या सुर्वे को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, आमातालाब के बगीचा पारा में गंडासा लहराकर लोगों को डराने, जन्मदिन की पार्टी में चाकू लहराते हुए डांस करने और सोशल मीडिया पर अवैध कट्टे के साथ वीडियो पोस्ट करने के मामले भी सामने आए। इसके अलावा महादेवघाट में शादी समारोह के दौरान बंदूक से हवाई फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था।

पुलिस ने दी चेतावनी, हथियारों वाली रील पर होगी कार्रवाई

रायपुर के डीसीपी क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला के अनुसार, सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने के मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस की अपील है कि युवा सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए कानून का उल्लंघन न करें। आम नागरिकों को भी ऐसे वीडियो को बिना जांचे आगे साझा करने से बचना चाहिए। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें और संबंधित व्यक्ति से खुद भिड़ने से बचें।

सरकारी छुट्टी का ऐलान! छत्तीसगढ़ में अग्रसेन जयंती पर CM साय ने की बड़ी घोषणा, अग्रवाल समाज की मांग पूरी

ये भी पढ़ें
CG News: सरकारी छुट्टी का ऐलान! छत्तीसगढ़ में अग्रसेन जयंती पर CM साय ने की बड़ी घोषणा(photo-patrika)
#में अब तक
Raipur Crime

Raipur Crime: लाइक-फॉलोअर्स के लिए हथियारों का प्रदर्शन, रायपुर में रीलबाज बदमाशों पर पुलिस की नजर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 11:08 am

Published on:

20 Oct 2026 11:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Crime: लाइक-फॉलोअर्स के लिए हथियारों का प्रदर्शन, रायपुर में रीलबाज बदमाशों पर पुलिस की नजर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dussehra traditions: छत्तीसगढ़ में दशहरे की अनोखी परंपराएं, कहीं जल में होता है रावण दहन, कहीं पूजा तो कहीं 7 अग्निबाणों से वध

Chhattisgarh Dussehra
रायपुर

‘पापा, मेरा क्या कसूर था?’ 6 माह की हिमानी को दो बार फर्श पर पटका, AIIMS में जिंदगी की जंग

CG News
रायपुर

Railway Project: छत्तीसगढ़ में बिछ रहा रेल नेटवर्कका जाल, 51 हजार 80 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम जारी

Railway updates
रायपुर

IAS सुबोध कुमार सिंह के नाम से फर्जी Facebook ID, रायपुर में शेयर ट्रेडिंग में 88 लाख की ठगी

CG Fraud
रायपुर

Hockey League: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग शुरू होने से पहले ही बैनर-पोस्टर फाड़े, नेताओं के चेहरे काटे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Hockey League
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.