Raipur Crime: लाइक-फॉलोअर्स के लिए हथियारों का प्रदर्शन, रायपुर में रीलबाज बदमाशों पर पुलिस की नजर

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की चाह में कुछ युवा ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जिनमें वे हथियार लहराते या खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करते दिखाई देते हैं। कई वीडियो में धमकी भरा अंदाज, गाली-गलौज और मारपीट का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस तरह की रील के जरिए दूसरों पर रौब जमाने या अपनी छवि दबंग के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए बनाया गया वीडियो संबंधित व्यक्ति को कानूनी परेशानी में डाल सकता है।