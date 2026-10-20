‘पापा, मेरा क्या कसूर था?’ 6 माह की हिमानी को दो बार फर्श पर पटका, AIIMS में जिंदगी की जंग

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मां के मायके जाने से नाराज एक पिता पर अपनी छह माह की बेटी हिमानी को दो बार फर्श पर पटकने का आरोप है। घटना में बच्ची के सिर और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मासूम को इलाज के लिए रायपुर AIIMS में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।