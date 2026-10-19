BREAKING: बालोद में जुआ खेलते 8 आरोपी गिरफ्तार, 12,300 रुपये नकद और ताश की गड्डी जब्त

BREAKING: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुंडरदेही पुलिस ने जुआ खेलते 8 आरोपियों को पकड़ा है। यह कार्रवाई ग्राम गुरेदा में देवांगन भवन के पीछे की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपये-पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12,300 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।