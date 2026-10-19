CG Transfer News: जल संसाधन विभाग में बड़ा फेरबदल, 12 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

CG Transfer News: जल संसाधन विभाग में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)
CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 अधीक्षण अभियंताओं का ट्रांसफर किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल होगा। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिवाली से पहले हुए इस प्रशासनिक बदलाव को विभागीय कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।
राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर यह तबादला आदेश जारी किया है। इसके तहत विभाग में पदस्थ 12 अधीक्षण अभियंताओं को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों के साथ विभागीय कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा।
त्योहारी सीजन से पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर एक बार फिर चर्चा में है। जल संसाधन विभाग में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, किस अधिकारी को कहां पदस्थ किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी तबादला आदेश में दिए गए नामों और पदस्थापना विवरण के आधार पर स्पष्ट होगी।
जल संसाधन विभाग ने 12 अधीक्षण अभियंताओं के तबादले और नई पदस्थापना को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। इस प्रशासनिक फेरबदल से विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा।
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