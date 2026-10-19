CG Transfer News: जल संसाधन विभाग में बड़ा फेरबदल, 12 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 अधीक्षण अभियंताओं का ट्रांसफर किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल होगा। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिवाली से पहले हुए इस प्रशासनिक बदलाव को विभागीय कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।