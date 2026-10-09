Chhattisgarh Transfer News: 18 IPS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी, जानें कहां-कहां हुआ बदलाव

Chhattisgarh Transfer News: 18 IPS अधिकारियों के तबादले(photo-patrika canva create)
Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 18 अधिकारियों का तबादला कर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। गृह (पुलिस) विभाग ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को यह आदेश जारी किया। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोरिया और बीजापुर समेत कई क्षेत्रों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। आदेश में अधिकारियों को आगामी निर्देश तक नई पदस्थापना पर काम करने और कार्यभार हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
गृह विभाग के आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/600/2026-HOMESECTION/IPS के तहत राज्य शासन ने संबंधित IPS अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों और पुलिस इकाइयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
इस तबादला सूची में रायपुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, सुकमा, बस्तर, जगदलपुर, कोरिया और बीजापुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है। आदेश के अनुसार, अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ संबंधित पदों पर कार्यभार संभालना होगा।
गृह विभाग ने आदेश में संबंधित अधिकारियों को कार्यभार हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण के बाद अधिकारियों को अपना मौजूदा कार्यभार संबंधित अधिकारी को सौंपना होगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से जारी रह सके।
IPS अधिकारियों के तबादले का यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार जारी किया गया है। इस फेरबदल के तहत पुलिस मुख्यालय, सशस्त्र बल और विभिन्न जिलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना निर्धारित की गई है।
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