Chhattisgarh News: पूर्व सांसद नंदकुमार साय को लगी चोट(photo-patrika)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने UCC के प्रस्ताव और उसकी ड्राफ्टिंग को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC का ड्राफ्ट बीजेपी कार्यालय में तैयार किया गया है और इसे बनाने के दौरान विभिन्न वर्गों की राय को नजरअंदाज किया गया। बैज ने दावा किया कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी वर्गों ने इसका विरोध किया है। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बैज के बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इसके साथ ही विभिन्न वर्गों से सुझाव भी मांगे गए थे। हालांकि, बैज का आरोप है कि सुझाव लेने के बावजूद लोगों की राय को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दावा किया कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश के सभी वर्गों ने UCC का विरोध किया है। बैज ने सवाल उठाया कि जब अलग-अलग वर्गों की ओर से विरोध किया जा रहा है, तो सरकार इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ रही है।
दीपक बैज ने समान नागरिक संहिता को छत्तीसगढ़ और यहां के आदिवासी समाज के हित में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों और आदिवासी समाज के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने UCC की ड्राफ्टिंग को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बीजेपी कार्यालय में तैयार किया गया है। बैज के इस बयान के बाद प्रदेश में UCC को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।
दीपक बैज के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बैज के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सिंहदेव ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या दीपक बैज जैसा चाहेंगे, वैसा ही नियम-कानून बनेगा? उनके इस बयान के साथ ही UCC को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। एक ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने UCC की प्रक्रिया और ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है।
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