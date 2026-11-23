Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने UCC के प्रस्ताव और उसकी ड्राफ्टिंग को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC का ड्राफ्ट बीजेपी कार्यालय में तैयार किया गया है और इसे बनाने के दौरान विभिन्न वर्गों की राय को नजरअंदाज किया गया। बैज ने दावा किया कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी वर्गों ने इसका विरोध किया है। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बैज के बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसा।