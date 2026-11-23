मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश पर बना चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके प्रभाव से सोमवार (23 नवंबर) और आगामी दो दिनों तक प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रायपुर में सोमवार को आंशिक बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 29°C व न्यूनतम 20°C के आसपास रहेगा। अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान (जो रविवार को जगदलपुर में सबसे कम 15.9°C और रायपुर-अंबिकापुर में 19.2°C रहा) में बड़ा बदलाव नहीं होगा।