शनिवार को आसमान में बादल छाने के कारण दिन व रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है। रायपुर में अधिकतम तापमान 24.2 व न्यूनतम तापमान 20.2 यानी केवल 4 डिग्री का अंतर रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री ज्यादा है। हवा में आर्द्रता की मात्रा सुबह 98 व शाम को 88 फीसदी रही। दोपहर में कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ीं। 22 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान बढ़ेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी। मैदानी व पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ठंड का अहसास होगा।