दिलचस्प बात यह है कि केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित निकायों के महापौर और पार्षद भी निधि नहीं मिलने से प्रभावित हैं। हालांकि पार्टी और सरकार के स्तर पर खुलकर सवाल उठाने से बच रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि राशि के अभाव में वार्डों के कई जरूरी काम अटके हुए हैं। पार्षदों का कहना है कि जनता उनसे लगातार विकास कार्यों की मांग कर रही है, लेकिन बजट और निधि के अभाव में वे केवल आश्वासन देने की स्थिति में हैं।