निकायों में 100 से ज्यादा तबादलों के बाद हलचल, आखिर आदेश रुकवाने में क्यों जुटे अधिकारी? जानें मामला

रायपुर@संतराम साहू। Chhattisgarh Urban Administration Transfer: दिवाली से पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों के थोक में तबादले किए हैं। विभाग की ओर से पिछले दिनों 100 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए जाने के बाद अब नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। वहीं, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बड़े नगरीय निकायों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का मोह अब भी नहीं छूट रहा है। तबादला आदेश जारी होने के बाद कई अधिकारी-कर्मचारी अपनी नई पदस्थापना पर जाने के बजाए आदेश रुकवाने की जुगत में जुट गए हैं।