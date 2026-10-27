कलेक्टोरेट में आखिर क्यों एक कमरे में बैठ रहे अपर कलेक्टर और एडीएम? जानिए पूरा मामला

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Collectorate Renovation: कलेक्टोरेट की पुरानी तीन मंजिला बिल्डिंग में इन दिनों रेनोवेशन का काम जारी है। भवन के नवीनीकरण के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर और एडीएम को एक ही कार्यालय से अपने-अपने विभागों का कामकाज संचालित करना पड़ रहा है। वहीं, आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी एक ही कमरे में शिफ्ट किया गया है। सीमित जगह के कारण अधिकारियों को बैठने के साथ ही जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान रखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।