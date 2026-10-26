Government Jobs: छत्तीसगढ़ में व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 854 पदों पर होगी भर्ती

व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका (Photo Patrika)
Teaching Jobs: छत्तीसगढ़ में व्याख्याता बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से व्याख्याता पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 26 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत व्याख्याता के कुल 854 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें ई संवर्ग के 424 और टी संवर्ग के 430 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी संभावित तारीख 29 नवंबर निर्धारित की गई है।
व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले भर्ती संबंधी आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी भी देख लेनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक आवेदन में सुधार किया जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय नाम, विवरण या अन्य जानकारियों में गलती हो जाती है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसमें सुधार कर सकेंगे। हालांकि, सुधार के लिए लागू नियमों और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी आधिकारिक निर्देशों से प्राप्त करना जरूरी होगा।
व्याख्याता पदों पर चयन के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 29 नवंबर की तारीख संभावित बताई गई है। परीक्षा की अंतिम तिथि, परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी निर्देशों के संबंध में अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत होने वाली इस भर्ती में पदों का विवरण इस प्रकार है:
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