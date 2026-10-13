Chhattisgarh News: व्याख्याता फिरोज खान की बर्खास्तगी की मांग, पोलमी में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Chhattisgarh News: व्याख्याता फिरोज खान की बर्खास्तगी की मांग(photo-patrika group)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक स्थित ग्राम पोलमी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता मो. फिरोज खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। व्याख्याता पर लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और हिंदू रीति-रिवाजों का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने व्याख्याता को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे और चक्काजाम कर अपना विरोध दर्ज कराया।
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 13 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से ग्राम पोलमी में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर चक्काजाम किया और संबंधित व्याख्याता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान क्षेत्र में विरोध का माहौल रहा।
प्रदर्शन में ग्रामीणों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपों की जांच कराते हुए व्याख्याता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनकी प्रमुख मांगों में व्याख्याता की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी शामिल है।
प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी गई, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल, मामले में प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
व्याख्याता मो. फिरोज खान पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर करेगी।
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