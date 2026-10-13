Chhattisgarh News: व्याख्याता फिरोज खान की बर्खास्तगी की मांग, पोलमी में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक स्थित ग्राम पोलमी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता मो. फिरोज खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। व्याख्याता पर लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और हिंदू रीति-रिवाजों का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने व्याख्याता को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे और चक्काजाम कर अपना विरोध दर्ज कराया।