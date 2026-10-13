‘जनता सब देख रही है, BJP को हरा नहीं पाए तो..’, राहुल गांधी पर रवि किशन का तीखा हमला

Ravi Kishan Statement: राहुल गांधी पर रवि किशन का तीखा हमला(photo-patrika canva create)
Ravi Kishan Statement: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने इंडी गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में भाजपा को हराने में असफल रहने के बाद विपक्षी दल विरोध-प्रदर्शन के जरिए आम जनता को परेशान कर रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके नाम पर सड़कें जाम करना, हिंसा करना और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाना उचित नहीं है।
रवि किशन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर जाम लगने से एंबुलेंस में मरीजों को ले जाने में दिक्कत होती है और कई लोग समय पर अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि विरोध दर्ज कराने का मतलब आम लोगों का रास्ता रोकना नहीं होना चाहिए।
भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि वीडियो में उन्हें लोगों के साथ धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए और विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन के तरीके की आलोचना की। रवि किशन ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए।
रवि किशन ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां झड़प के दौरान जूते-चप्पल चले। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के बीच बढ़ती निराशा के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, ये सभी आरोप रवि किशन ने अपने बयान में लगाए हैं।
भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को महत्व देते हैं, तो विपक्ष उनके नेतृत्व का विरोध क्यों कर रहा है।
रवि किशन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन अब भारत को फिर पीछे ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ है तथा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। रवि किशन के इस बयान के बाद विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और उसकी रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
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