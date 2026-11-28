वित्त विभाग के निर्देश के मुताबिक, योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लागू है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। जिन योजनाओं में डीबीटी लागू नहीं है, उनके विभागों को इसका कारण बताना होगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में पहुंच रही है या भुगतान की कोई दूसरी व्यवस्था है। वित्त विभाग ने 10 दिसंबर से पहले विभागों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण देने को कहा है। इसके बाद 21 से 30 दिसंबर तक विभागवार सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर की संयुक्त बजट चर्चा प्रस्तावित है। नए बजट में किस योजना को प्राथमिकता मिलेगी, इस पर अंतिम निर्णय मंत्री स्तरीय चर्चा में किया जाएगा।