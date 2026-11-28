रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Ration Shop Allocation: गरीबों और जरूरतमंद राशनकार्डधारियों तक सस्ता अनाज पहुंचाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में ही गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। रायपुर ग्रामीण के धरसींवा क्षेत्र में 14 राशन दुकानों के आवंटन की शिकायत ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसी समितियों को दुकानें दे दी गईं, जो पहले से ही दो या उससे अधिक राशन दुकानें संचालित कर रही हैं।