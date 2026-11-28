Municipal Corporation Digital Shop System: नगर निगम अब अपनी दुकानों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाएगा। इसमें क्यूआर कोड भी लगा होगा। यह कोड स्कैन करते ही दुकान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मौके पर दुकानों का भौतिक सत्यापन करने, रेकॉर्ड का मिलान करने तथा दुकानवार जानकारी की निगरानी करने में आसानी होगी। वहीं, किरायेदारी, मांग एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ई-फाइलिंग की दिशा में बढ़ रहा निगम प्रशासन फिलहाल दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में लगा है। वहीं वेबसाइट एवं मोर रायपुर ऐप से दुकानदार ऑनलाइन किराया जमा कर सकेंगे।