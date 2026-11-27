इस समस्या का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। पामेड़ क्षेत्र तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ है। यहां सरकारी खरीदी की सुविधा से वंचित किसानों के सामने अपनी उपज बेचने के विकल्प सीमित हैं। ऐसे में उन्हें तेलंगाना की ओर सक्रिय कोचियों के पास धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों के मुताबिक, कोचिए उनसे करीब 800 से 900 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल की दर से धान खरीदते हैं, जबकि सरकारी खरीदी में समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। खेती में बीज, खाद, मजदूरी और परिवहन पर खर्च करने के बाद इतनी कम कीमत पर धान बेचना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होगा।