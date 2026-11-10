छत्तीसगढ़ के इस हाईवे पर कारोबारी से बड़ी लूट, 2 करोड़ के गहने लेकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश

घटना की सूचना मिलने के बाद नेलसनार पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है। वारदात में शामिल तीनों बदमाशों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों को कारोबारी के आने-जाने और उनके पास जेवरों से भरा बैग होने की जानकारी पहले से थी या नहीं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले से रेकी की थी या अचानक कारोबारी को निशाना बनाया।