छत्तीसगढ़ के इस हाईवे पर कारोबारी से बड़ी लूट, 2 करोड़ के गहने लेकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश

बीजापुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक (Photo Source- Patrika)
Jewellery Robbery: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नेलसनार थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-63 पर बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोंक पर एक सर्राफा कारोबारी से जेवरों से भरा बैग लूट लिया और जंगल की ओर फरार हो गए। बैग में करीब 2 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण होने की जानकारी सामने आ रही है।
हालांकि, लूटे गए जेवरों की वास्तविक कीमत का अभी आधिकारिक आकलन नहीं हुआ है। घटना सोमवार शाम करीब 6:15 बजे पांडे मुर्गा गांव के पास हुई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर हुई इस लूट की घटना से इलाके के व्यापारियों और राहगीरों में चिंता का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, सर्राफा कारोबारी स्वरूप सोनी भैरमगढ़ में अपनी ज्वेलरी दुकान संचालित करते हैं। वे रोज की तरह सोमवार को भी अपनी दुकान से जेवर लेकर गीदम की ओर जा रहे थे। इसके लिए वे तूफान वाहन में सवार थे। शाम करीब 6:15 बजे उनका वाहन नेशनल हाईवे-63 पर पांडे मुर्गा गांव के समीप पहुंचा। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए तीन अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया।
वाहन रुकते ही तीनों बदमाश कारोबारी के पास पहुंचे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चाकू दिखाकर उन्हें डराया और उनके पास मौजूद जेवरों से भरा बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के जंगल की ओर भागने की जानकारी सामने आई है। अचानक हुई इस घटना से कारोबारी घबरा गए। बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी।
लूटे गए बैग में करीब 2 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण होने की बात कही जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नेलसनार थाना प्रभारी विवेकानंद पटेल के मुताबिक, सर्राफा कारोबारी स्वरूप सोनी ने घटना की सूचना दी है। फिलहाल कारोबारी से लूटे गए आभूषणों की संख्या और उनकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सामने आएगी।
घटना की सूचना मिलने के बाद नेलसनार पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है। वारदात में शामिल तीनों बदमाशों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों को कारोबारी के आने-जाने और उनके पास जेवरों से भरा बैग होने की जानकारी पहले से थी या नहीं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले से रेकी की थी या अचानक कारोबारी को निशाना बनाया।
नेलसनार से भैरमगढ़ के बीच नेशनल हाईवे-63 पर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मार्ग दिनभर वाहनों की आवाजाही वाला रास्ता है। इसके बावजूद शाम के समय बदमाशों ने चाकू की नोंक पर कारोबारी को निशाना बनाया और आसानी से फरार हो गए। हाईवे पर इस तरह की वारदात से व्यापारियों और आम राहगीरों में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में आगे की जानकारी जांच और आधिकारिक पुलिस बयान के बाद सामने आएगी।
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