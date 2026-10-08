छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह अब संभालेंगे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा, CISF में मिली नई जिम्मेदारी

दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। IPS संतोष सिंह की नई जिम्मेदारी में इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी प्रमुख रूप से शामिल होगी। CISF की टीम के साथ समन्वय करते हुए मेट्रो नेटवर्क की सुरक्षा को व्यवस्थित बनाए रखना उनके दायित्व का हिस्सा होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को दिल्ली मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश के पुलिस महकमे में भी इसे अहम नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है।