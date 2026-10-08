छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह अब संभालेंगे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा, CISF में मिली नई जिम्मेदारी

IPS संतोष सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी (Photo Source- Patrika)
IPS Santosh Singh: छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IPS अधिकारी संतोष सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में डीआईजी के रूप में पदस्थ संतोष सिंह को अब दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क, स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
IPS संतोष सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CISF में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े अनुभव को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व दिया गया है। उनकी नई जिम्मेदारी के तहत दिल्ली मेट्रो से जुड़े सुरक्षा इंतजामों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। मेट्रो के स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा CISF की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
संतोष सिंह छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की विभिन्न जिम्मेदारियों पर काम कर चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे प्रदेश के 11 जिलों में अलग-अलग पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। जिला पुलिस में काम करने के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों में उनकी जिम्मेदारी रही। इसके बाद वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए और CISF में सुरक्षा से जुड़े दायित्व संभाल रहे हैं।
IPS संतोष सिंह के पास पुलिस प्रशासन के साथ-साथ सुरक्षा प्रबंधन का अनुभव भी है। CISF में उनकी वर्तमान भूमिका ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को समझने और उसका प्रबंधन करने का अनुभव दिया है। अब दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कई शहरों और बड़े इलाकों को जोड़ता है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी और समन्वय की जरूरत होती है।
दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। IPS संतोष सिंह की नई जिम्मेदारी में इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी प्रमुख रूप से शामिल होगी। CISF की टीम के साथ समन्वय करते हुए मेट्रो नेटवर्क की सुरक्षा को व्यवस्थित बनाए रखना उनके दायित्व का हिस्सा होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को दिल्ली मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश के पुलिस महकमे में भी इसे अहम नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है।
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