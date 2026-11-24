Creator Award: मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, खानपान, कला और स्थानीय कहानियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाले डिजिटल क्रिएटर्स को अब प्रदेश स्तर पर पहचान मिलेगी। राज्य शासन 25 नवंबर को रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्ड्स 2026 आयोजित करने जा रहा है। इसमें 16 मुख्य श्रेणियों और 46 उपश्रेणियों में उत्कृष्ट काम करने वाले यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, फिल्ममेकर्स, ब्लॉगर्स और कलाकारों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को कुल 10 लाख रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि मिलेगी।