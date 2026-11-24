प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा के नेतृत्व में नई नियुक्तियों के बाद अब संगठन के सामने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की चुनौती होगी। केवल पदाधिकारियों की नियुक्ति से संगठन मजबूत नहीं होता, बल्कि जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। महिला कांग्रेस के सामने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर उठाने की जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर संगठन को लगातार सक्रिय रहना होगा। इसके अलावा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी के आंदोलनों में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना भी नई टीम की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।