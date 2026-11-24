छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में नई नियुक्तियां (Photo Source- Patrika File Photo)
Mahila Congress Appointment: छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मंजूरी के बाद प्रदेश में नई नियुक्तियों की सूची जारी की गई है। नियुक्ति आदेश प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा को भेजा गया है। नई सूची में संगठन के विस्तार के साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक भागीदारी को भी महत्व दिया गया है।
खास बात यह है कि राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में शहर और ग्रामीण इकाइयों के लिए अलग-अलग अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग से आने वाली महिला नेताओं को अलग-अलग इकाइयों का नेतृत्व दिया गया है। इन नियुक्तियों को संगठन में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होना कोई नई बात नहीं है। पार्टी के भीतर अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव और उनके समर्थकों की भूमिका को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में महिला कांग्रेस की नई नियुक्तियों को भी केवल संगठनात्मक विस्तार तक सीमित नहीं माना जा रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। ऐसे में उनके कार्यकाल में हुई नई नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, संगठन में पदाधिकारियों का चयन करते समय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय सक्रियता और सामाजिक भागीदारी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, नई नियुक्तियों के पीछे किस वरिष्ठ नेता की सिफारिश या भूमिका रही है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में महिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठकों, जिला स्तर के कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में नई टीम की भूमिका से यह स्पष्ट होगा कि संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है।
नई नियुक्तियों में रायपुर और बिलासपुर की संगठनात्मक संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। दोनों जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला कांग्रेस की गतिविधियों को अलग स्तर पर संचालित करने की जिम्मेदारी तय होगी। रायपुर और बिलासपुर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों में महिला कांग्रेस की सक्रियता पार्टी के लिए अहम मानी जाती है।
यहां शहरी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों, नगर निगम और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषयों पर काम करना होता है, जबकि ग्रामीण इकाइयों में पंचायत, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण विकास और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते हैं। अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्ति से दोनों क्षेत्रों में संगठन को स्वतंत्र रूप से सक्रिय करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है।
बिलासपुर की नियुक्तियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व का पहलू भी सामने आया है। बिलासपुर शहर महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आने वाली प्रीति पाटनवार को सौंपी गई है। वहीं, बिलासपुर ग्रामीण इकाई की अध्यक्षता सामान्य वर्ग से आने वाली सीमा पांडेय को दी गई है। इन दोनों नियुक्तियों को शहर और ग्रामीण स्तर पर अलग-अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
बिलासपुर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। शहर में स्थानीय निकाय, महिला सुरक्षा, महंगाई और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दे अहम रहते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सरकारी योजनाओं से जुड़े विषयों पर संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में दोनों इकाइयों के लिए अलग नेतृत्व नियुक्त करने से स्थानीय स्तर पर महिला कांग्रेस की गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा के नेतृत्व में नई नियुक्तियों के बाद अब संगठन के सामने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की चुनौती होगी। केवल पदाधिकारियों की नियुक्ति से संगठन मजबूत नहीं होता, बल्कि जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। महिला कांग्रेस के सामने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर उठाने की जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर संगठन को लगातार सक्रिय रहना होगा। इसके अलावा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी के आंदोलनों में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना भी नई टीम की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।
छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की नई नियुक्तियों को संगठन विस्तार के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के नजरिए से भी देखा जा रहा है। रायपुर और बिलासपुर में शहरी तथा ग्रामीण इकाइयों के लिए अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्ति और बिलासपुर में अलग-अलग सामाजिक वर्गों को जिम्मेदारी मिलने से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई हैं। हालांकि, इन नियुक्तियों को किसी खास राजनीतिक खेमे से जोड़ने को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल नई टीम के सामने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और महिला कांग्रेस को जिला स्तर पर सक्रिय बनाने की चुनौती है।
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