फ्लाइटों के निर्धारित समय से देर से पहुंचने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। खासकर वे यात्री प्रभावित हुए, जिन्होंने आगे की यात्रा या जरूरी काम के लिए समय तय कर रखा था। विमान सेवाओं में देरी होने से उनके कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा। कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने से हवाई यातायात के संचालन में सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे मौसम में उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट का अपडेट जरूर जांच लें।