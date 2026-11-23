रायपुर एयरपोर्ट में छाया घना कोहरा (photo Patrika )
Raipur Air Traffic: प्रदेश में मौसम में बदलाव और कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में कोहरा छाए रहने के कारण सात फ्लाइटों का संचालन प्रभावित हुआ। कम दृश्यता की वजह से अलग-अलग शहरों से रायपुर पहुंचने वाली उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। इन फ्लाइटों के आगमन में करीब 30 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक का विलंब हुआ। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और उनकी आगे की यात्रा की योजनाएं भी प्रभावित हुईं।
कोहरे के कारण मुंबई से रायपुर आने वाली तीन उड़ानों का समय प्रभावित हुआ। सुबह 7.50 बजे पहुंचने वाली फ्लाइट करीब एक घंटे की देरी से सुबह 8.50 बजे पहुंची। वहीं, सुबह 9.15 बजे निर्धारित दूसरी फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे विलंब से सुबह 10.45 बजे रायपुर पहुंची। इसके अलावा शाम 5.30 बजे आने वाली उड़ान भी 30 मिनट की देरी से शाम 6 बजे पहुंची।
मुंबई के अलावा बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद और दिल्ली से आने वाली उड़ानों पर भी कोहरे का असर रहा। बेंगलुरु से सुबह 9.25 बजे पहुंचने वाली फ्लाइट 30 मिनट की देरी से सुबह 9.55 बजे रायपुर पहुंची। भुवनेश्वर से सुबह 11.45 बजे आने वाली उड़ान 15 मिनट विलंब से दोपहर 12 बजे पहुंची। हैदराबाद से सुबह 9.10 बजे निर्धारित फ्लाइट 40 मिनट की देरी से सुबह 9.50 बजे पहुंची। वहीं, दिल्ली से शाम 4.50 बजे आने वाली उड़ान भी 30 मिनट विलंब से शाम 5.20 बजे रायपुर पहुंची।
फ्लाइटों के निर्धारित समय से देर से पहुंचने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। खासकर वे यात्री प्रभावित हुए, जिन्होंने आगे की यात्रा या जरूरी काम के लिए समय तय कर रखा था। विमान सेवाओं में देरी होने से उनके कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा। कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने से हवाई यातायात के संचालन में सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे मौसम में उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट का अपडेट जरूर जांच लें।